Adyen trekt AEX omlaag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde donderdagochtend in het rood, waarbij de AEX vooral omlaag getrokken werd door een forse koersdreun voor Adyen. Het aandeel koerste maar liefst 22 procent lager, na tegenvallende cijfers.

Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 1,1 procent lager op 748,51 punten.

Maar ook voor de publicatie van Adyen was de stemming al bedrukt, nadat gisteravond uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat de centrale bankiers zich zorgen maken over een wederopleving van de inflatie. De tienjaarsrente in de VS liep vervolgens verder op en noteert rondom de 4,3 procent.

"Zorgen over China en oplopende rentes bepaalden de afgelopen dagen de stemming op de financiële markten. [...] Harde, ingrijpende stimuleringsmaatregelen van de Chinese regering zijn nodig, maar blijven tot nu toe uit", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Vanochtend werd bekend dat de werkloosheid in Nederland in juli is gestegen van 3,5 naar 3,6 procent. De economie groeit dit jaar met 0,7 procent en volgend jaar met 1,4 procent volgens het Centraal Planbureau.

Het CPB verwacht dat de consumptie van huishoudens dit jaar ook beperkt stijgt, met 0,7 procent, waarna volgend jaar een versnelling volgt, naar 2,3 procent. De inflatie koelt wel hard af, van 10 procent in 2022, tot 3,9 procent dit jaar, verwacht het CPB, maar die afkoeling stagneert volgend jaar op 3,8 procent.

De olieprijs herstelde gedurende de ochtend wat en een vat Brent olie kostte 83,89 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0877. Woensdag wist de dollar nog terreinwinst te boeken na de bekendmaking van de enigszins havikse notulen.

Stijgers en dalers

In de AEX werd Adyen flink afgestraft voor tegenvallende halfjaarcijfers. De groei schoot tekort en de tegenvallers waren volgens analisten groter dan verwacht. Het aandeel koerste bijna 22 procent lager. Volgens analist Michael Roeg van Degroof Petercam was de tegenvaller onder andere het gevolg van meer concurrentie in Noord-Amerika en het achterblijven van Digital.

Aegon moest ook terrein prijsgeven na de cijfers en verloor bijna 4 procent. Dit ondanks de verbeterde kapitaalaanwas. Volgens Citibank was alleen de solvabiliteit wat mager en ING was te spreken over de cijfers van de verzekeraar.

ArcelorMittal verloor ongeveer 1,5 procent na geruchten dat het bedrijf in de race is om US Steel te kopen.

Philips ging aan kop en kon ruim 3 procent bijschrijven. Het aandeel lijkt nog steeds te profiteren van de investering van Exor in het bedrijf. Ook Prosus wist terrein te boeken en koerste 2 procent hoger.

In de AMX ging CTP aan de leiding en wist 0,8 procent bij te schrijven. Alfen verloor bijna 3 procent, nadat de tegenvallende resultaten van dinsdag wellicht nog na-ebben.

Fastned won onder de kleinere aandelen bijna 4 procent na de bekendmaking van beter dan verwachte cijfers. Degroof Petercam was te spreken over de resultaten en acht de outlook haalbaar, hoewel ambitieus.

BAM verloor ongeveer 4,5 procent na de publicatie van cijfers. Het blijven uitdagende tijden voor de bouwer die enigszins teleurstelde. ING herhaalde vanochtend wel het koopadvies en het koersdoel van 3,50 euro, ondanks dat de bank een lang en hobbelig herstel verwacht. ING vind het aandeel te laag gewaardeerd.