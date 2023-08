Valuta: dollar houdt momentum vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,09 dollar, maar wist wel iets aan terrein terug te winnen tijdens de ochtendhandel. De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve toonden woensdagavond dat de beleidsmakers nog altijd aanzienlijke opwaartse risico's zien voor de inflatie. "De notulen laten zien dat men duidelijk openstaat voor meer verkrapping, maar de marktverwachting is nauwelijks veranderd. De valutamarkten zijn daar meer gevoelig voor, dus profiteert de dollar van wat momentum", zeiden valutastrategen van ING. Uit de CME FedWatch Took blijkt dat ruim 86 procent van de markt verwacht dat de Fed in september de huidige rente handhaaft, terwijl de kans op een verhoging in november nu wordt ingeschat op zo'n 40 procent. De greenback kan volgens ING ook profiteren van de aanhoudende zorgen over China. De macro-economische agenda is donderdag vrij leeg, maar de Amerikaanse steunaanvragen zijn wel interessant na de verrassende stijging in het vorige rapport, zeiden de valutakenners. De centrale bank van Noorwegen verhoogde donderdag de rente van 3,75 naar 4,00 procent en gaf aan dat toekomstige renteverhogingen afhangen van de economische ontwikkelingen. ING sluit niet uit dat de Norgesbank de rente in september opnieuw zal verhogen. De euro/dollar noteerde donderdagochtend op 1,0879, terwijl de dollar/yuankoers op ruim 7,31 stond. De Noorse kroon steeg na het verschijnen van het rentebesluit met 0,3 procent ten opzichte van de euro, naar 0,087. Bron: ABM Financial News

