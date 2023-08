Noorse centrale bank verhoogt rente verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de rente verder verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Norgesbank. De belangrijkste rente ging omhoog van 3,75 naar 4,00 procent. Dit besluit was unaniem. Volgens de Norgesbank heeft de hogere rente een verkrappend effect, waardoor de druk op de Noorse economie afneemt. Daarbij is de arbeidsmarkt nog steeds krap en blijft de inflatie, hoewel afnemend, boven de doelstelling. De centrale bank streeft naar een inflatie rond 2 procent. Toekomstige rentestappen hangen af van de economische ontwikkelingen, zei de Norgesbank donderdag. De Noorse kroon steeg na het verschijnen van het rentebesluit met 0,3 procent ten opzichte van de euro, naar 0,087. Bron: ABM Financial News

