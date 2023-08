Beursblik: wederom goede resultaten Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft wederom een goede set resultaten gepresenteerd. Dit concludeerde ING in reactie op de halfjaarcijfers van de verzekeraar. De kapitaalaanwas van 620 miljoen euro lag boven de analistenconsensus van 562 miljoen euro en de verwachting van ING van 572 miljoen euro. "We verwachten dat de markt mogelijk rekening zal gaan houden met een aantal van deze hoger terugkerende eenmalige elementen", zei analist Jason Kalamboussis. De analist was verder te spreken over het risicogebaseerde kapitaalratio (RBC) in de VS van 427 procent, die "sterk" blijft. De consensus ging uit van 428 procent. Een sterke RBC-ratio en een omvangrijke aandeleninkoop zullen aandeelhouders een rendement van circa 15 procent opleveren in 2023 en 2024, volgens de analist. ING heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 5,60 euro. Het aandeel daalde donderdag 3,6 procent naar 4,79 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.