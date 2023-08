Beursblik: outlook Fastned ambitieus maar haalbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De outlook die Fastned donderdag bij de halfjaarcijfers herhaalde is ambitieus, maar haalbaar. Dit concludeerde Degroof Petercam donderdag in een reactie op de resultaten. Fastned hoopt dit jaar minstens 60 nieuwe laadstations te bouwen. "We achten dit mogelijk, hoewel het een versnelling in de tweede jaarhelft zal vereisen, net als vorig jaar. Houd in gedachten, dat de zichtbaarheid beperkt blijft en problemen met de bouw of vergunningen kunnen altijd zorgen voor vertragingen", waarschuwde analist Joren van Aken. Belangrijk is ook de locaties waar Fastned nieuwe laadstations opent. "Op dit moment bouwt Fastned meer stations dan het kan verwerven. Daarom is de netto pijplijn de afgelopen jaren afgenomen. We zouden graag zien dat deze trend omkeert", schreef de analist. Dat zou mogelijk kunnen via de Deutschlandnetz tender, maar daar is nog geen tijdlijn voor bekend, aldus Degroof Petercam. Operationeel boekt Fastned goede vooruitgang met een positieve onderliggende EBITDA, volgens Degroof Petercam. Daarmee ligt het bedrijf op koers om zijn doelstelling van een positieve onderliggende EBITDA voor het hele jaar te halen. Gezien de nettoschuldpositie van 14 miljoen euro "verwachten we een kapitaalverhoging in de tweede helft van 2024", aldus Van Aken. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag kort na de openingsbel bijna 5 procent in het groen op 29,40 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.