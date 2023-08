Beursblik: Adyen stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Adyen in de eerste helft van 2023 vielen tegen. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Roeg schrijft de tegenvaller toe aan meer concurrentie in Noord-Amerika en het achterblijven van Digital. "Veel klanten focusten zich op de kosten", meent de analist. En dat zorgde voor veel scherpere concurrentie. Ook slaagde Adyen er volgens Degroof niet in om zijn Amerikaanse verkoopteam snel genoeg te laten groeien. Adyen herhaalde donderdag de outlook voor de middellange termijn. Roeg neemt zijn taxaties en koersdoel van 1.470 euro onder herziening. Het advies voor Adyen is Houden. Het aandeel noteerde donderdag kort na de openingsbel in Amsterdam ruim 20 procent lager, terwijl de AEX ruim een procent daalde. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.