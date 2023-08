Forse koersdreun Adyen op rode Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, zoals verwacht, lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX ruim 1 procent lager op 749,19 punten. In de AEX werd Adyen flink afgestraft voor tegenvallende halfjaarcijfers. De groei schoot tekort en de tegenvallers waren volgens analisten groter dan verwacht. Het aandeel koerste bijna 20 procent lager. Aegon moest ook terrein prijsgeven na de cijfers en verloor bijna 5 procent. Dit ondanks de verbeterde kapitaalaanwas. ArcelorMittal verloor ongeveer 1,5 procent na geruchten dat het bedrijf in de race is om US Steel te kopen. Philips ging aan kop en kon bijna 4 procent bijschrijven. Het aandeel lijkt nog steeds te profiteren van de investering van Exor in het bedrijf. In de AMX ging OCI aan kop en wist 0,7 procent bij te schrijven. Alfen verloor 1,6 procent. Fastned won onder de kleinere aandelen ruim 4 procent na de bekendmaking van beter dan verwachte cijfers. BAM verloor ongeveer 6 procent na de publicatie van cijfers. Het blijven uitdagende tijden voor de bouwer die enigszins teleurstelde. Bron: ABM Financial News

