Economische groei valt terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economie van Nederland groeit dit jaar met 0,7 procent en volgend jaar met 1,4 procent. Dit schreef het Centraal Planbureau donderdag in zijn concept-Macro Economische Verkenning 2024, die het Centraal Planbureau. In 2022 kwam de groei in Nederland nog uit op 4,3 procent. "De koopkracht herstelt na eerdere forse daling dankzij stijgende lonen met 1,9 procent in 2024", aldus het CPB, dat wel waarschuwt voor een stijgende armoede met bijna 6 procent als er geen aanvullend beleid komt. De kinderarmoede zou uitkomen op 7 procent, blijkt uit het rapport. Het CPB verwacht dat de consumptie van huishoudens dit jaar ook beperkt stijgt, met 0,7 procent, waarna volgend jaar een versnelling volgt, naar 2,3 procent. De inflatie koelt wel hard af, van 10 procent in 2022, tot 3,9 procent dit jaar, verwacht het CPB, maar die afkoeling stagneert volgend jaar op 3,8 procent. De geharmoniseerde inflatie zal dalen van 4,1 procent in 2023 tot 3,9 procent in 2024. Verder stijgt de werkloosheid dit jaar licht, van 3,5 tot 3,6 procent, om vervolgens in 2024 op te lopen naar 4,0 procent. De export groeit dit jaar met een bescheiden 0,8 procent en moet in 2024 stijgen met 1,5 procent. De import blijft naar verwachting stabiel met een groei rond de 2 procent. Het CPB verwacht een overheidstekort van 1,6 procent van het bruto binnenlands product in 2023, van slechts 0,1 procent tekort afgelopen jaar. Het tekort loopt in 2024 op naar 2,4 procent van het bbp. De Nederlandse staatsschuld moet dit jaar uitkomen op 48 procent van het bbp, een daling ten opzichte van de iets meer dan 50 procent afgelopen jaar. De staatsschuld daalt komend jaar verder, tot 47,4 procent van het bbp. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.