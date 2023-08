NIBC komt goed voor de dag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NIBC

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft de winst in de eerste helft van 2023 zien stijgen en de ratio’s zien verbeteren. Dit maakte de financiële dienstverlener donderdagochtend bekend. In een economische omgeving die nog steeds wordt gekenmerkt door onzekerheid, sprak NIBC van sterke prestaties. "Alle kernsegmenten rapporteren een aanhoudende groei van de portefeuille en we hebben met succes overeenstemming bereikt over de verkoop van zowel ons CLO-platform als onze aandeleninvesteringsactiviteiten, waardoor niet-kernblootstellingen verder worden verminderd en de balans minder risico loopt. Hierdoor kunnen wij ons concentreren op onze kernactiviteiten en het groeipotentieel van deze activiteiten verder verkennen", aldus voorzitter Paulus de Wilt in een toelichting. Het operationele resultaat steeg in de eerste helft van dit jaar naar 149 miljoen euro. Een jaar geleden bedroeg dit nog 99 miljoen euro. De ratio's verbeterden ook, waaronder het rendement op eigen vermogen. Deze steeg van 7,1 naar 10,9 procent. Ook ging de verhouding tussen kosten en inkomsten omlaag van 57 naar 44 procent. De CET1 ratio steeg van 17,7 naar 18,6 procent Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.