Beursblik: tegenvallers bij Adyen groter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Adyen zijn nog een stuk slechter dan gedacht. Dit concludeerden analisten van Jefferies donderdag in een rapport. De omzet groeide in de eerste jaarhelft met 21 procent op jaarbasis naar 739 miljoen euro, hetgeen 4 procent minder is dan de consensus. De EBITDA van 320 miljoen euro viel zelfs 13 procent lager uit dan voorzien. "Hoewel missers waren verwacht, waren de enige meevallers een sterke take rate en een stabiele groei in Europa", aldus analist Hannes Leitner. "We verwachten dat het aandeel flink zal dalen vanmorgen." Volgens de analist zal de markt zich vooral zorgen maken over de groei van de verwerkte transacties. Adyen verwerkte 426 miljard euro aan transacties, een stijging van 23 procent op jaarbasis. Een analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha mikte op 463 miljard euro aan transacties. Jefferies heeft een koopaanbeveling op Adyen met een koersdoel van 1.983 euro. Leitner verwacht dat analisten hun taxaties voor de tweede jaarhelft gaan verlagen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.