Beursblik: Fastned groeit harder dan de markt

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned groeit harder dan de markt. Dit concludeerde zakenbank Jefferies donderdag in een eerste reactie op de halfjaarcijfers van Fastned, waarbij de analisten ook positief zijn over de rest van 2023. De onderliggende EBITDA van Fastned in de eerste zes maanden was veel beter dan de markt had verwacht, maar redelijk in lijn met de verwachting van Jefferies. Fastned behaalde voor het eerst een positief onderliggend resultaat, dat met 2,8 miljoen euro veel beter was dan de analistenconsensus van 0,3 miljoen euro. Jefferies rekende op 2,9 miljoen euro. De met 108 procent gestegen omzet van 26,1 miljoen euro lag iets onder de 26,5 miljoen euro waar Jefferies op had gerekend. Volgens analist David Kerstens groeit Fastned echter harder dan de BEV-markt, waar de groei op 45 procent ligt. Fastned bevestigde de outlook donderdag, met een positieve onderliggende EBITDA voor heel 2023. Hier gaat de markt uit van 3,5 miljoen euro, aldus Jefferies, dat zelf veel positiever is en mikt op 10,4 miljoen euro, op basis van de verwachting dat Fastned dit jaar meer dan 60 nieuwe laadstations zal toevoegen. Jefferies heeft een koopadvies op Fastned met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op 28,20 euro. Bron: ABM Financial News

