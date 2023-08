Hogere resultaten Boskalis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in de eerste zes maanden van 2023 betere resultaten behaald, terwijl de orderportefeuille stabiel bleef. Dit bleek donderdag uit de resultaten van maritiem dienstverlener uit Papendrecht. "We kijken terug op een zeer sterk eerste halfjaar met over de volle breedte goede prestaties, zowel operationeel als financieel", zei CEO Peter Berdowski in een toelichting. "Met 6 miljard euro aan werk in de portefeuille kijken we met veel vertrouwen naar de toekomst, waarbij we verwachten het resultaat van 2022 ruim te zullen overtreffen", aldus de topman. De omzet verbeterde van 1,61 miljard naar bijna 2 miljard euro, terwijl de EBITDA steeg van 292 miljoen naar 370 miljoen euro. Dat is inclusief 50 miljoen euro aan bijzondere baten. Onder de streep resteerde voor Boskalis een nettowinst van 181 miljoen euro, van 116 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. De orderportefeuille bedroeg aan het eind van het halfjaar 6,0 miljard euro, van 6,1 miljard euro eind december. "Bij alle business units was er sprake van een toename van zowel de omzet als het resultaat. Het drukke eerste halfjaar werd ook weerspiegeld in een hoge bezetting van de grote schepen", aldus Boskalis. Bij de divisie Dredging & Inland Infra nam de omzet fractioneel toe en steeg de EBITDA met 26 procent op jaarbasis, terwijl bij Offshore Energy sprake was van een omzetstijging van 50 procent. Hier verbeterde de EBITDA met bijna 70 procent. "Van de totale portefeuille bij Offshore Energy is ruim driekwart gerelateerd aan offshore wind. Met de werken in portefeuille ligt er een solide basis voor de rest van 2023 en 2024", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.