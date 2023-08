Lagere opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, nadat gisteravond uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat de centrale bankiers zich zorgen maken over een wederopleving van de inflatie.

De tienjaarsrente in de VS liep vervolgens verder op en noteerde boven de 4,3 procent. Azië kleurde vanacht opnieuw rood en zal naar verwachting de stemming bij opening negatief beïnvloeden.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong ruim een procent in het rood. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent lager op 756,85 punten.

Uit de notulen van de beleidsvergadering op 25 en 26 juli bleek dat de meeste Fed-functionarissen hun aanhoudende zorgen uitten over de 'aanzienlijk opwaartse inflatierisico's', wat een verdere verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen vereisen.

Twee bankiers uit het gematigde kamp gaven aan de rentetarieven stabiel te willen houden tijdens de bijeenkomst in juli. Uiteindelijk verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten naar 5,25 tot 5,50 procent.

De grote vraag waarmee de Fed-functionarissen zich zagen geconfronteerd, was of het niveau van de beleidsrente nu 'voldoende restrictief' is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De volgende bijeenkomst is gepland voor 19 en 20 september. Tegen die tijd zullen er meer nieuwe data zijn over de arbeidsmarkt, de inflatie en andere economische indicatoren. Maar als de signalen de komende weken niet dramatisch veranderen, verwachten economen en marktvolgers dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet zal verhogen. Bijna 83 procent van de markt rekent op een pas op de plaats, terwijl de overige 17 procent een renteverhoging van opnieuw 25 basispunten verwacht.

Vanochtend werd bekend dat de werkloosheid in Nederland in juli is gestegen van 3,5 naar 3,6 procent.

De olieprijs daalde donderdag opnieuw en een vat Brent olie kostte 83,33 dollar. Dit vanwege zorgen over de vraag naar olie uit China, 's werelds op één na grootste olieconsument, na tegenvallende Chinese macrocijfers en zorgen over de vastgoedsector in het land.

De euro/dollar noteerde donderdagochtend lager op 1,0865. De dollar wint terrein nu de rentes verder oplopen.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft in de eerste helft van 2023 veel meer transacties verwerkt en de omzet hard zien stijgen, maar de dubbelcijferige groei viel desondanks tegen. Adyen verwerkte 426 miljard euro aan transacties, een groei van 23 procent op jaarbasis, en de omzet steeg met 21 procent naar 739,1 miljoen euro. Een analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha mikte op 463 miljard euro aan transacties en een omzet van 771 miljoen euro.

De kapitaalaanwas van Aegon was in de eerste zes maanden van 2023 hoger dan verwacht, terwijl de solvabiliteit sterker dan verwacht daalde. Verder genereerde Aegon in het eerste halfjaar operationeel 620 miljoen euro aan kapitaal, op jaarbasis een stijging van 13 procent, waar de markt rekende op 562 miljoen euro. Het operationeel resultaat verbeterde met 3 procent op jaarbasis naar 818 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van 199 miljoen euro, tegenover een winst van 46 miljoen euro een jaar eerder.

BAM heeft in de eerste helft van 2023 de winst ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk zien dalen. De gecorrigeerde EBITDA daalde op jaarbasis van 182,0 miljoen naar 119,0 miljoen euro. Dit betekende een terugval van de marge van 5,5 naar 4,0 procent, exclusief bijzondere posten. Dit was iets minder dan de verwachtingen van analisten, die lagen op respectievelijk 124,0 miljoen en 4,1 procent. Het nettoresultaat bedroeg 60,2 miljoen euro, ofwel 0,22 euro winst per aandeel. Dat was een jaar geleden nog 85,7 miljoen euro. Hier werd door de analisten rekening gehouden met 51 miljoen euro. Voor 2023 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen hoger dan 4 procent.

Fastned heeft voor het eerst in zijn bestaan een positief onderliggend resultaat behaald, terwijl de omzet in de eerste jaarhelft van 2023 ruimschoots verdubbelde. De onderliggende EBITDA steeg van een verlies van 2,7 miljoen euro in de eerste helft van 2022 naar een winst van 2,8 miljoen euro in het afgelopen halfjaar, terwijl het nettoverlies iets kleiner werd op 10,3 miljoen euro, van 11,4 miljoen euro een jaar eerder. Fastned boekte een omzet van 26,1 miljoen euro, wat een stijging op jaarbasis betekende van 108 procent.

ArcelorMittal zou een overnamebod op US Steel overwegen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van drie bronnen. ArcelorMittal verkocht in 2020 juist de meeste Amerikaanse bezittingen aan Cleveland-Cliffs voor 1,4 miljard dollar. Volgens Reuters zou ArcelorMittal met zakenbankiers een eventueel bod bestuderen. Daarmee zou ArcelorMittal zich in het rijtje van gegadigden voor US Steel voegen, nadat Cleveland-Cliffs en Esmark recent ook biedingen uitgebracht, van ruim 7 miljard dollar. De koers van US Steel is door al deze interesse flink opgelopen in de afgelopen dagen, tot inmiddels bijna 31 dollar.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 4.404,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.765,74 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.474,63 punten.