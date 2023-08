Cisco presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Cisco Systems heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt en overtrof daarmee de verwachtingen, maar de outlook stelde teleur. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur.

"Het afgelopen jaar was een mijlpaaljaar voor Cisco met recordprestaties in zowel het volledige [gebroken boek]jaar als het vierde kwartaal", zei CEO Chuck Robbins. "We zien een solide vraag van klanten, we winnen aan marktaandeel en innoveren op belangrijke vlakken als AI, beveiliging en cloud", voegde hij toe.

Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4 miljard dollar, ofwel 0,97 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,8 miljard dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 1,14 dollar per aandeel.

De omzet bedroeg 15,2 miljard dollar, tegen 13,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,06 dollar op een omzet van 15,05 miljard dollar per aandeel.

Over het hele gebroken boekjaar boekte Cisco een nettowinst van 12,6 miljard dollar, ofwel 3,07 dollar per aandeel, tegenover 11,8 miljard dollar, ofwel 2,82 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 51,6 miljard dollar, naar 57 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal rekent het concern op een omzet van 14,5 tot 14,7 miljard dollar. De aangepaste winst wordt geraamd op 1,02 tot 1,04 dollar per aandeel.

Voor het hele gebroken boekjaar wordt gerekend op een omzet van 57,0 tot 58,2 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,01 tot 4,08 dollar.

Het aandeel Cisco Systems noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,6 procent lager.