Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, na publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.404,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.765,74 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.474,63 punten.

Uit de notulen van de beleidsvergadering op 25 en 26 juli bleek dat de meeste Fed-functionarissen hun aanhoudende zorgen uitten over de 'aanzienlijk opwaartse inflatierisico's', wat een verdere verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen vereisen.

Twee functionarissen uit het gematigde kamp gaven aan de rentetarieven stabiel te willen houden tijdens de bijeenkomst in juli. Uiteindelijk verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten naar 5,25 tot 5,50 procent.

De grote vraag waarmee de Fed-functionarissen zich zagen geconfronteerd was de vraag of het niveau van de beleidsrente nu 'voldoende restrictief' is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De volgende bijeenkomst is gepland voor 19 en 20 september. Tegen die tijd zullen er meer nieuwe data zijn over de arbeidsmarkt, de inflatie en andere economische indicatoren. Maar als de signalen de komende weken niet dramatisch veranderen, gokken economen en marktvolgers erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet zal zal verhogen.

De harder dan verwachte stijging van de verkopen in de Amerikaanse detailhandel in juli hebben ertoe geleid dat sommige handelaren hun prognoses voor renteverlagingen volgend jaar bijstellen.

De angst bestaat dat hoge detailhandelsverkopen mogelijk langer hogere rentetarieven kunnen betekenen. Volgens Capital Economics suggereren de data dat een krapper monetair beleid nog steeds opmerkelijk weinig invloed heeft op de reële economische activiteit, hoewel dit volgens hen niet noodzakelijkerwijs een probleem voor de Fed hoeft te zijn aangezien de inflatiedruk snel lijkt af te nemen.

Vooralsnog verwacht volgens de CME FedWatch Tool 89 procent van de beleggers dat de Fed de rente op 20 september niet verhoogd.

ING concludeerde op basis van de notulen dat de Amerikaanse centrale bank lijkt te neigen naar een renteverhoging tijdens de volgende beleidsvergadering, hoewel de bank niet verwacht dat dit uiteindelijk zal gebeuren.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,8 procent. De marktindex daalde van 194,5 naar 193,0.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS is in juli op maandbasis gestegen met 0,1 procent, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen toenam met 3,9 procent.

De industriële productie in de VS is in juli gestegen met 1,0 procent, na een daling van 0,8 procent in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0874. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0906 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0904 op de borden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,0 procent, ofwel 1,61 dollar, lager op 79,38 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Tencent heeft in het tweede kwartaal de winst veel sterker zien stijgen dan de omzet. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Het aandeel steeg circa 3,6 procent.

Target wist qua winst enorm te verrassen, maar verlaagde wel de outlook voor 2023. Het aandeel steeg ongeveer 2,3 procent.

Intel heeft besloten de overname van het Israëlische Tower Semiconductor Industries niet door te zetten, omdat een toezichthouder nog geen goedkeuring heeft gegeven voor de plannen. Vermoedelijk is het de Chinese toezichthouder die nog geen groen licht heeft gegeven. Met de acquisitie was meer dan 5 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Intel noteerde circa 3,6 procent lager.