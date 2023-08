Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege zorgen over de vraag naar olie uit China, 's werelds op één na grootste olieconsument, na tegenvallende Chinese macro-cijfers en zorgen over de vastgoedsector in het land.

De zorgen temperen de rally, waarbij WTI en Brent op weekbasis zeven opeenvolgende weken winst boekten.

De stijging werd gedreven door de verwachting van een aanbodtekort in de tweede helft van het jaar, versterkt door productieverlagingen door OPEC+, nadat Saoedi-Arabië in juli een vrijwillige productieverlaging aankondigde van 1 miljoen vaten per dag - een verlaging die onlangs werd verlengd tot en met september. Rusland nam eveneens maatregelen om een extra productieverlaging van 300.000 vaten per dag te verlengen.

"Ondanks dat analisten verwachten dat het aanbod in de tweede helft van het jaar zal afnemen, domineren de angst voor een recessie en het trage economische herstel in China momenteel de stemming op de oliemarkt", zei marktanalist Michael Hall van Spectrum Markets. Hij zei tevens dat enkele belangrijke marktfactoren erop wijzen dat de vooruitzichten ook voor de lange termijn minder rooskleurig zijn.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 11 augustus zijn gedaald met 6,0 miljoen vaten tot 439,7 miljoen vaten.

De benzinevoorraden daalden afgelopen week met 0,3 miljoen vaten tot 216,2 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen juist met 0,3 miljoen vaten tot 115,7 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 93,8 naar 94,7 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een daling van de Amerikaanse olievoorraden met 6,2 miljoen vaten, terwijl de voorraden benzine stegen met 700.000 vaten en de voorraden destillaat daalden met 800.000 vaten.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,0 procent, ofwel 1,61 dollar, lager op 79,38 dollar op de New York Mercantile Exchange.