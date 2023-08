Meeste Fed-functionarissen uitten zorgen over opwaartse inflatierisico's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De meeste Fed-functionarissen uitten tijdens de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve hun aanhoudende zorgen over de 'aanzienlijk opwaartse inflatierisico's' Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Twee functionarissen uit het gematigde kamp gaven aan de rentetarieven stabiel te willen houden tijdens de bijeenkomst in juli. Uiteindelijk verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten naar 5,25 tot 5,50 procent. De meeste functionarissen zagen tijdens de beleidsvergadering nog steeds ernstige inflatierisico's, wat een verdere verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen vereisen. De grote vraag waarmee de Fed-functionarissen zich zagen geconfronteerd was de vraag of het niveau van de beleidsrente nu 'voldoende restrictief' is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Tegelijkertijd was er een groep binnen het beleidscomité dat zich zorgen maakte over de vooruitzichten voor de economie. Sommige Fed-functionarissen leken zich meer zorgen te maken over een economische neergang, ook al leek de economie veerkrachtig. Een aantal Fed-functionarissen zei dat het belangrijk is dat de Fed zich verre houdt van 'onbedoelde te verre aanscherping van het beleid'. Uit de notulen blijkt tevens dat Fed-functionarissen verwachten dat macro-data die de komende maanden verschijnen meer duidelijkheid zullen geven over de richting van de inflatie en of de voorzichtige daling een blijvende trend zal blijken te zijn. Op 19 en 20 september komt het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank opnieuw bijeen. Bron: ABM Financial News

