Europese beurzen verdeeld gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 455,29 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.789,45 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.260,25 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.356,88 punten.



"Recent commentaar van verschillende FOMC-beleidsmakers lijkt te wijzen op groeiende verdeeldheid tussen degenen die denken dat een pauze nu gepast is en degenen die verdere aanscherping willen", zeiden analisten van CMC Markets. "Het zal interessant zijn om te zien of dit naar voren komt in de notulen." Volgens de CME FedWatch Tool verwacht 89 procent van de beleggers dat de Fed de rente op 20 september niet verhoogd. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 0,3 procent is gegroeid, na een nulgroei in het voorgaande kwartaal. De industrie in de eurozone heeft in juni 0,5 procent meer geproduceerd dan in mei. Op jaarbasis daalde de productie met 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0905. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar eveneens op 1,0905 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0904 op de borden. Olie werd woensdag 0,1 procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Carlsberg heeft de resultaten in het afgelopen halfjaar zien verbeteren, zo maakte de Deense bierbrouwer woensdagochtend bekend, nadat de brouwer dinsdag al met een positieve winstwaarschuwing kwam. De omzet in het afgelopen halfjaar bedroeg 37,8 miljard Deense kronen. De volumes stegen daarbij met 0,8 procent. Vandaag start Carlsberg ook met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard Deense kroon, omgerekend ongeveer 134 miljoen euro. Dit programma werd gisteren al aangekondigd. Het aandeel daalde desondanks 2,0 procent. In Amsterdam eindigde het aandeel Prosus 2,3 procent lager, na tegenvallende cijfers van Tencent. Afgelopen kwartaal liepen de omzet en winst van Tencent met dubbele cijfers op, maar analisten hadden op meer gerekend. In Frankfurt won Adidas 3,0 procent, terwijl Rheinmetall 1,9 procent daalde. In Parijs was Michelin de sterkste stijger met een winst van 1,0 procent, Hermes International steeg 0,7 procent, Eurofins Scientific noteerde daarentegen 2,1 procent lager. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.441,79 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.