Beursblik: omzet Adyen blijft hard stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de eerste helft van 2023 tientallen procenten meer transacties verwerkt, waardoor de omzet stevig opliep, maar door hogere kosten stond de marge wel onder druk. Dit blijkt de verwachtingen die analisten deelden in aanloop naar de halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist op donderdag. Adyen boekte volgens een consensus van Visible Alpha een omzet van 771 miljoen euro, 27 procent meer dan de 609 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Die omzet werd volgens de analisten gerealiseerd op 463 miljard euro aan verwerkte transacties. Dit zou een stijging zijn van 34 procent. De taxaties van zakenbank Morgan Stanley, dat een Overwogen advies op Adyen heeft, zijn vrijwel in lijn met de consensus, met stijgingen van respectievelijk 27 en 33 procent. In de eerste helft van 2022 stegen de betaalvolumes van Adyen nog met 60 procent op jaarbasis en de omzet met 37 procent. De EBITDA schatten de analisten in op 365 miljoen euro met een marge van 47,3 procent. Daarmee zou de marge beduidend lager liggen dan de 58,5 procent in de eerste helft van vorig jaar. Zakenbank Jefferies, die rekent op een marge van 46,6 procent, denkt dat er ongeveer 600 meer mensen werkten bij Adyen, wat de kosten flink omhoog stuurde. Ook Morgan Stanley wijst op de kosten en mikt op een marge van 46 procent. Barclays denkt zelfs dat er 750 mensen bijkwamen. En de Britse bank gaat er ook van uit dat Adyen zijn personeel beter moest betalen, waardoor de personeelskosten met maar liefst 84 procent opliepen. Jefferies heeft een koopadvies op Adyen. Barclays hanteert een neutraal advies. Langere termijn Adyen rekent voor de middellange termijn op een gemiddelde omzetgroei van 25 tot iets in de 30 procent per jaar met een stijging van de EBITDA-marge naar meer dan 65 procent op lange termijn. Bron: ABM Financial News

