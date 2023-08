UBS verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 118,00 naar 108,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies, volgend op de halfjaarcijfers van het fusiebedrijf twee weken geleden. De analisten van de bank redeneren dat op basis van de halfjaarcijfers een omvangrijk aandeleninkoopprogramma bij de jaarcijfers 2023 onwaarschijnlijk lijkt, terwijl beleggers in aanloop naar de halfjaarcijfers aan UBS zeiden hier wel op te rekenen. Na de recente cijfers raamt UBS de aangepaste EBITDA voor 2023 op 1.845 miljoen euro. Daarmee is de raming nauwelijks anders dan voor de cijfers. Wel denkt UBS dat er dit jaar meer geld uit de onderneming zal stromen dan eerder voorzien. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde woensdagmiddag 1,2 procent hoger op 85,28 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.