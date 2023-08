Intel blaast overname Tower Semiconductor af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel trekt het overnamebod van 5,4 miljard dollar op de Israëlische chipmaker Tower Semiconductor in, omdat niet alle toezichthouders groen licht hebben gegeven. Dit maakte Intel woensdag bekend Waarschijnlijk is het de Chinese toezichthouder die de deal niet op tijd heeft goedgekeurd. Conform de gemaakte afspraken zal Intel een beëindigingsvergoeding van 353 miljoen dollar aan Tower Semiconductor betalen. Het afketsen van de deal zal een tegenslag zijn voor de strategie van Intel om meer controle te krijgen over de chipproductie. Dit om concurrentie met onder andere Taiwan Semiconductor Manufacturing aan te gaan. Intel heeft de afgelopen tijd miljarden dollars gestoken in het versterken van zijn chipproductiecapaciteit. Bron: ABM Financial News

