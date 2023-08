Target verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft de outlook voor 2023 verlaagd, maar de winststijging afgelopen kwartaal was veel sterker dan voorzien. Dit bleek woensdag uit de kwartaalupdate van de Amerikaanse warenhuisketen.

Inmiddels verwacht Target dat de omzet in de rest van dit jaar met ongeveer 5 procent op jaarbasis zal dalen, op vergelijkbare basis. De winst per aandeel zal dit jaar tussen de 7,00 en 8,00 dollar uitkomen. Eerder ging de keten uit van een omzetgroei van een paar procent in 2023, met een winst per aandeel van 7,75 tot 8,75 dollar.

In het lopende derde kwartaal zal de omzet ook met ongeveer 5 procent dalen en verwacht Target een winst per aandeel van 1,20 tot 1,60 dollar.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van de keten met bijna 5 procent op jaarbasis naar 24,8 miljard dollar. De nettowinst steeg van 183 naar 835 miljoen dollar. De winst per aandeel verviervoudigde ruimschoots tot 1,80 dollar. Dat is meer dan de 1,30 tot 1,70 dollar waarop Target aan het begin van het kwartaal rekende. Volgens FactSet rekenden analisten slechts op een winst per aandeel van 1,43 dollar.

"We zagen een beter dan verwachte winstgevendheid, terwijl de omzet zwakker was dan voorzien", zei CEO Brian Cornell in een toelichting.

Het aandeel Target lijkt woensdag ruim 8 procent hoger te gaan openen.