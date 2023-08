Update: Tencent ziet winst nog sterker stijgen dan omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het tweede kwartaal de winst veel sterker zien stijgen dan de omzet. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Zelf sprak het bedrijf van een solide omzetgroei. Daarbij was ook de kwaliteit van de omzetgroei volgens Tencent goed, wat tot hogere marges leidde. En in combinatie met een goede beheersing van de kosten zorgde dit voor een winstgroei die de omzetstijging overtrof. In het afgelopen kwartaal boekte Tencent een omzet van 149,2 miljard yuan, omgerekend ongeveer 18,7 miljard euro. Dit is 11 procent meer dan een jaar eerder, maar wel 1 procent minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Tencent zelf wees op de snelle groei van de advertentie-inkomsten. Vorig jaar werden deze inkomsten nog gedrukt door de coronamaatregelen die in China golden. Verder steeg het aantal maandelijkse gebruikers op WeChat met 2 procent op jaarbasis, naar 1,33 miljard aan het einde van juni. Op kwartaalbasis was dit een toename met 1 procent. De nettowinst steeg met 41 procent naar 26,2 miljard yuan. Op kwartaalbasis was dit een kleine plus van 1 procent. Toch viel deze winststijging tegen. Volgens data van Refinitiv zouden analisten hebben gerekend op een stijging van de winst naar 33,4 miljard yuan. De omzet zou volgens de analisten die Refinitiv raadpleegde, uitkomen op 151,7 miljard yuan. Update: om meer informatie en verwachtingen analisten toe te voegen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.