Europese beurzen weten openingsverliezen weg te werken

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen wisten gedurende woensdagochtend de openingsverliezen grotendeels weg te poetsen.

De Stoxx Europe 600 index steeg licht met 0,1 procent tot 455,84 punten, de Duitse DAX won ook 0,1 procent op 15.794 punten, de Franse CAC 40 kon 0,2 procent bijschrijven naar 7.280,78 punten. De Britse beurs had het lastiger en de FTSE 100 noteerde 0,2 procent lager op 7.371,57 punten.

Vanochtend werd bekend dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 0,3 procent is gegroeid op kwartaalbasis. In de eerste drie maanden was er een nulgroei. Ook ging de industriële productie omhoog in juni, met 0,5 procent ten opzichte van mei. In mei was er sprake van een pas op de plaats. Op jaarbasis daalde de productie in de eurozone in juni evenwel met 1,2 procent. Dat was in mei nog een afname van 2,5 procent.

In België daalde de inflatie fractioneel van 4,2 procent in juni naar 4,1 procent in juli. Ook in het VK nam de inflatie af, net als de producentenprijzen.

Vandaag staan in de VS de wekelijkse hypotheekaanvragen, cijfers over de woningbouw en bouwvergunningen, de industriële productie, de wekelijkse olievoorraden en de notulen van de Fed op de agenda.

De olieprijs wist in de loop van de ochtend ook een kleine min naar een bescheiden plus om te buigen. Een vat Brent olie kostte 84,97 dollar.

De euro/dollar noteerde woensdagochtend 0,2 procent hoger op 1,0922.

Bedrijfsnieuws

Carlsberg heeft de resultaten in het afgelopen halfjaar zien verbeteren, zo maakte de Deense bierbrouwer woensdagochtend bekend, nadat de brouwer dinsdag al met een positieve winstwaarschuwing kwam. De omzet in het afgelopen halfjaar bedroeg 37,8 miljard Deense kronen. De volumes stegen daarbij met 0,8 procent. Vandaag start Carlsberg ook met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard Deense kroon, omgerekend ongeveer 134 miljoen euro. Dit programma werd gisteren al aangekondigd. Het aandeel noteerde bijna 3 procent lager.

In Amsterdam staat het aandeel Prosus met ruim 3 procent onder druk, na tegenvallende cijfers van Tencent. Afgelopen kwartaal liepen de omzet en winst van Tencent met dubbele cijfers op.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet.