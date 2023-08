AEX weet openingsverlies terug te dringen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdag gedurende de ochtend het openingsverlies te beperken. Rond de klok van half elf noteerde de AEX nog maar 0,1 procent lager op 758,96 punten.

Tijdens de opening werden beleggers geconfronteerd met rode beurzen in Azië, waar de zorgen over China verder toenemen. Ook Wall Street had het dinsdag lastig. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat het mogelijk gedwongen wordt de kredietwaardigheid van tientallen Amerikaanse banken te verlagen. Moody’s besloot vorige week al om de ratings van 10 banken te verlagen en andere instellingen op een watchlist te plaatsen.

Vandaag werd bekend dat Nederland in een technische recessie is aanbeland. Het bruto binnenlands product daalde afgelopen kwartaal met 0,3 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal, toen er een daling van 0,4 procent op kwartaalbasis werd opgetekend. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens.Ten opzichte van een jaar eerder kromp de Nederlandse economie in het tweede kwartaal ook met 0,3 procent. Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat de omvang van de economie kleiner was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus het CBS.

Ook is de export op jaarbasis met 1,5 procent gedaald. En de import daalde in juni met 2,5 procent in vergelijking tot juni 2022. Volgens het CBS waren de omstandigheden voor de export in augustus ongunstiger dan in juni. "Dat komt vooral doordat het Duitse en Europese producentenvertrouwen negatiever waren. Ook de ontwikkeling van de wisselkoersen was ongunstiger. Daarnaast sloeg de groei van de Duitse industriële productie om in een krimp."

Desondanks blijft de Nederlander wel meer geld uitgeven. De uitgaven van huishoudens stegen in juni met 1,2 procent op jaarbasis. En volgens het CBS waren de omstandigheden voor de consumptie in juli minder ongunstig dan in juni.

Vanuit het VK kwamen positieve berichten over de inflatie. De prijzen daalden op maandbasis met 0,4 procent. Dat was in juni nog een stijging van 0,1 procent. Ook de producentenprijzen daalden verder.

De olieprijs noteerde in de loop van de ochtend nagenoeg onveranderd en een vat Brent olie kostte 84,72 dollar.

De euro/dollar noteerde woensdagochtend 0,2 procent hoger op 1,0922.

Stijgers en dalers

Aegon ging in de AEX aan kop gevolgd door ArcelorMittal en ASML. Alle drie de aandelen stegen ongeveer 1 procent. Adyen heeft het opnieuw lastig en verloor ruim 2 procent in aanloop naar de halfjaarcijfers die morgen worden gepubliceerd.

ABN AMRO ging vandaag ex-dividend. Gecorrigeerd voor het dividend van 0,62 euro noteerde het aandeel wel ruim een procent hoger.

In de AMX ging Alfen aan de leiding met een koerswinst van ruim 1 procent. Dinsdag leverde Alfen nog flink in na een omzetwaarschuwing. Basic-Fit moest ruim 1 procent terrein prijsgeven.

Fastned won onder de kleinere aandelen 2,6 procent. Avantium wist het openingsverlies om te buigen en noteerde 1,5 procent hoger. Avantium heeft in de eerste helft van 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. De bouw van de FDCA-vlaggenschipfabriek in Delfzijl verloopt volgens schema. Wel slonk de kaspositie en Avantium zei te blijven kijken naar aanvullende financieringsopties. Woensdag meldde Avantium ook een Europese subsidie van 760.000 euro.

Azerion sluit de gelederen met een verlies van 1,2 procent.