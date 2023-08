AEX lager van start gegaan, Avantium op verlies na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals verwacht, lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent lager op 757,82 punten. UMG ging aan kop met een bescheiden winst van 0,5 procent. Adyen heeft het opnieuw lastig en verloor 1,7 procent in aanloop naar de halfjaarcijfers die morgen worden gepubliceerd. ABN AMRO ging vandaag ex-dividend. Gecorrigeerd voor het dividend van 0,62 euro noteerde het aandeel iets hoger. In de AMX ging Corbion aan kop en kon 0,3 procent bijschrijven. Alfen en TKH hadden het opnieuw lastig en daalden respectievelijk 0,4 en 0,9 procent. Alfen verlaagde dinsdag nog de omzetverwachting voor 2023 en TKH kwam met halfjaarcijfers. Die cijfers waren aanlediing voor Berenberg om vandaag het koersdoel voor TKH te verlagen. Fastned won onder de kleinere aandelen 0,9 procent. Avantium sloot de gelederen met een verlies van bijna 3 procent, na de publicatie van de halfjaarcijfers. Avantium heeft in de eerste helft van 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. De bouw van de FDCA-vlaggenschipfabriek in Delfzijl verloopt volgens schema. Wel slonk de kaspositie en Avantium zei te blijven kijken naar aanvullende financieringsopties. Woensdag meldde Avantium ook een Europese subsidie van 760.000 euro. Bron: ABM Financial News

