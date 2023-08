Carlsberg boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft de resultaten in het afgelopen halfjaar zien verbeteren. Dit maakte de Deense bierbrouwer woensdagochtend bekend met de halfjaarcijfers, nadat de brouwer dinsdag al met een positieve winstwaarschuwing kwam. "We zijn tevreden met deze solide set van resultaten", zei CEO Cees 't Hart in een toelichting. De Nederlandse topman vertrekt aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar, zo werd eerder dit jaar al bekendgemaakt. Jacob Aarup-Andersen neemt het stokje over. Carlsberg, na AB InBev en Heineken het grootste bierconcern in de wereld, rapporteerde een autonome omzetstijging van 11,2 procent in de eerste helft van 2023. De omzet in het afgelopen halfjaar bedroeg 37,8 miljard Deense kronen. De volumes stegen daarbij met 0,8 procent. De operationele winst steeg met 5,2 procent autonoom. De nettowinst bedroeg 3,5 miljard kronen. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 5,3 miljard kronen. De vrije kasstroom bedroeg 3,8 miljard Deense kronen. Dinsdag had het bedrijf al de winstverwachting verhoogd. De operationele winst zal dit jaar met 4 tot 7 procent autonoom groeien, verwacht Carlsberg. Voorheen rekende de brouwer op maximaal 5 procent stijging, terwijl het ook rekening hield met een eventuele winstdaling van 2 procent. "Op basis van de solide prestaties dit jaar en onze verwachtingen voor de rest van het jaar, verhogen wij onze winstverwachtingen voor heel 2023", schreef de brouwer dinsdag in een persbericht. Ten slotte wees het bedrijf woensdag op de aankondiging in juni van de geplande verkoop van de Russische activiteiten. Kort daarna werd Carlsberg geconfronteerd met een presidentieel decreet dat het beheer van het bedrijf tijdelijk had overgedragen aan een Russisch federaal agentschap. Carlsberg zal de situatie en de juridische gevolgen van deze “zeer onverwachte stap” beoordelen en trachten de activa en de waarde van het bedrijf te beschermen, aldus de bierbrouwer. Vandaag start Carlsberg ook met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard Deense kroon, omgerekend ongeveer 134 miljoen euro. Dit programma werd gisteren al aangekondigd. Bron: ABM Financial News

