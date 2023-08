Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong circa 0,4 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,9 procent lager op 759,28 punten.

De beurzen in Azië kleurden vanochtend opnieuw rood. Beleggers blijven nerveus over de ontwikkelingen in China. Uit gegevens van woensdag bleek dat de Chinese huizenprijzen in juli verder zijn gedaald, wat de bezorgdheid over de vastgoedsector alleen maar verder aanwakkert en de angst voor verdere verspreiding vergroot.

Naast tegenwind uit China werden Aziatische technologieaandelen ook getroffen door de stijging van de Amerikaanse rente, na beter dan verwachte cijfers over de detailhandelsverkopen in juli in de VS. Hierbij neemt de hoop af dat de Fed op korte termijn de teugels kan laten vieren. Vanavond zal er dan ook veel aandacht zijn voor de bekendmaking van de notulen van de Fed.

In de VS was het dinsdag al niet veel beter en viel vooral de zwakte bij de Amerikaanse banken op. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat het mogelijk gedwongen wordt de kredietwaardigheid van tientallen banken te verlagen. Moody’s besloot vorige week al om de ratings van 10 banken te verlagen en andere instellingen op een watchlist te plaatsen.

De olieprijs is dinsdag verder gedaald. "Na een mooie rally van zeven weken was olie rijp voor een pullback", zei Edward Moya van Oanda. "Als China geen grote stimulans krijgt, zullen de zorgen over de wereldwijde groei niet snel verdwijnen", denkt de marktanalist. Volgens Moya zal de oliemarkt waarschijnlijk krap blijven, maar als de zorgen over China toenemen, kan Brent nog wel wat verder dalen. Een vat Brent kostte woensdagochtend zo'n 84,50 dollar en was daarmee 0,4 procent goedkoper dan dinsdag.

De euro/dollar noteerde woensdagochtend nagenoeg onveranderd op 1,0908.

Bedrijfsnieuws

Avantium heeft in de eerste helft van 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. De bouw van de FDCA-vlaggenschipfabriek in Delfzijl verloopt volgens schema. Wel slonk de kaspositie en Avantium zei te blijven kijken naar aanvullende financieringsopties. Woensdag meldde Avantium ook een Europese subsidie van 760.000 euro.

Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 62,50 naar 54,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.437,86 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 34.946,39 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 13.631,05 punten.