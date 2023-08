Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 62,50 naar 54,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. De zakenbank blijft het aandeel TKH aantrekkelijk vinden op basis van de langere termijnvooruitzichten, ondanks de tegenvallende kwartaalcijfers van dinsdag. De tragere omzetgroei en lagere winstgevendheid van TKH in het tweede kwartaal, evenals de zwakke vooruitzichten voor 2023, hebben de markt verrast, gezien de koersdaling van 13 procent dinsdag, aldus de zakenbank. Berenberg is van mening dat de oorzaken hiervoor meestal van korte duur zijn en hoewel analist Trion Reid voorzichtiger is geworden over de vooruitzichten, vindt hij dat de beleggingscasus op langere termijn grotendeels intact blijft. Hij verwacht nog steeds een betere groei en winstgevendheid vanaf volgend jaar en denkt dat de waardering een aantrekkelijk evenwicht biedt tussen risico en rendement. De analist wijst niet alleen op de teleurstellende vooruitzichten voor 2023, maar ook op de optimistische toon voor daarna. Reid denkt dat wat de zwakte in het tweede kwartaal veroorzaakte, grotendeels tijdelijk van aard is. Reid benadrukte in zijn rapport de aanhoudende optimistische toon van het management over de vooruitzichten voor 2024 en daarna. Echter, hoewel de vooruitzichten voor de middellange termijn worden gehandhaafd, "zijn de vooruitzichten voor dit jaar zwakker dan we hadden verwacht", aldus de analist. De recente koersdaling betekent dat ook dat opwaarts potentieel blijft bestaan en volgens de nieuwe taxaties van Berenberg wordt TKH verhandeld op onder andere 11 keer de winst voor 2024 en biedt het bedrijf een dividendrendement dat de 5 procent benadert. Dit voelt voor de zakenbank als te goedkoop aan voor een industriële technologiegroep met ambities om autonoom te groeien met een hoog eencijferig percentage en die streeft naar een aangepaste EBITA-marge van 17 procent. Het aandeel TKH sloot dinsdag op 40,46 euro. Bron: ABM Financial News

