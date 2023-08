Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een rode opening tegemoet, in navolging van de verliezen in Azië en het rode slot op Wall Street dinsdagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 61 punten voor de Duitse DAX en een min van 23 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd.

"De Europese markten blijven er zwak uitzien, met de FTSE 100 en DAX die naar het laagste punt in een maand daalden, nadat de laatste economische cijfers uit China slechter waren dan verwacht", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maandag waren er al zorgen over de Chinese vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders, vannacht volgden dus tegenvallende economische data. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. De verkopen stegen afgelopen maand met 2,5 procent op jaarbasis, na een stijging van 3,1 procent in juni. In mei stegen de verkopen nog met 12,7 procent en in april zelfs met 18,4 procent.

Ook de Chinese industriële productie viel tegen. Die is in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien. De productie steeg met 3,7 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,4 procent in juni. Economen hadden voor juli gerekend op een stijging van 3,8 procent.

Beijing verlaagde in reactie twee belangrijke beleidsrentes, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuan.

De maatregelen deden weinig om de zorgen weg te nemen, volgens Hewson.

Verder werd bekend dat de Britse werkloosheid in de drie maanden tot en met juni is gestegen. In de betreffende periode kwam de werkloosheid, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, uit op 4,2 procent, 0,3 procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. De loongroei in de private sector kwam uit op 8,1 procent, van 7,9 procent een maand eerder.

Volgende richtpunt in het VK zijn de inflatiecijfers die woensdag verschijnen. Economen van ING rekenen erop dat de Bank of England de rente in september opnieuw verhoogt, maar over november bestaat meer onduidelijkheid.

De Duitse ZEW index steeg van 14,7 negatief naar 12,3 negatief, hetgeen beter was dan de 14,4 negatief die analisten hadden voorzien, maar de index noteert nog wel altijd ruim onder nul.

De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal sterker dan verwacht. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei van 1,5 procent tegen een groei van 0,9 procent in het eerste kwartaal. Daarmee was de groei ook sterker dan analisten hadden voorzien. De economie van Japan groeide afgelopen kwartaal zelfs met 6,0 procent op een geannualiseerde basis. De groei werd vooral gedreven door een sterke buitenlandse vraag. De Japanse beurs reageerde positief. De Nikkei 225 index steeg dinsdag 0,6 procent naar 32.238,89 punten.

Bedrijfsnieuws

Philips was één van de weinige witte raven op de Europese beursvloeren en kon in Amsterdam ruim een half procent bijschrijven, nadat de koers maandag al flink profiteerde van het nieuws dat Exor een belang van 15 procent in Philips gekocht heeft.

Betaalspecialist Adyen koerste bijna 4 procent lager.

In Frankfurt was Sartorius één van de winnaars, met een plus van ruim een procent en steeg Adidas rond een procent. Verder waren de winsten bescheiden. Vonovia was hekkensluiter in de DAX met een verlies van 2,5 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig.

In Parijs noteerden alle aandelen in het rood, maar hielden de financials de schade nog enigszins beperkt. De grootste daler was Teleperformance, met een verlies van bijna 2,5 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield verloor 2 procent, net als Stellantis.

In Londen ging Marks & Spencer ruim 8 procent hoger. De afgegeven outlook door de retailer werd met enthousiasme ontvangen.

Carlsberg heeft dinsdag de winstverwachtingen verhoogd en er wordt een nieuw aandeleninkoopprogramma gestart ter waarde van omgerekend 134 miljoen euro. De brouwer steeg in Kopenhagen rond de 2 procent.

Pandora kwam met meevallende kwartaalcijfers en de outlook werd verhoogd. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent op de Deense beurs. Analisten van RBC verwachten dat de consensus naar boven zal worden bijgesteld.

Euro STOXX 50 4.287,02 (-1,0%)

STOXX Europe 600 455,57 (-0,9%)

DAX 15.767,28 (-0,9%)

CAC 40 7.267,70 (-1,1%)

FTSE 100 7.389,64 (-1,6%)

SMI 10.985,22 (-1,1%)

AEX 759,28 (-0,9%)

BEL 20 3.672,40 (-0,4%)

FTSE MIB 28.435,49 (+0,6% - slotstand maandag)

IBEX 35 9.347,50 (-0,9%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Woensdag gaat Wall Street een groene opening tegemoet, na dinsdag lager te zijn geëindigd. Beleggers wachten op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen.

Voorzitter van de Minneapolis Fed Neel Kashkari liet dinsdag in het midden of de Fed klaar is met het verhogen van de rente.

"Zijn we klaar met het verhogen van de rente? Ik ben nog niet klaar om te zeggen dat we klaar zijn," zei Kashkari, die dit jaar stemrecht heeft binnen het beleidscomité.

Kashkari zei verder dat gezien de recente positieve signalen over de inflatie, de Fed "wat meer tijd kan nemen om wat meer gegevens te krijgen voordat we besluiten om meer te doen."

De Fed is "nog ver verwijderd van renteverlagingen omdat de kerninflatie nog steeds rond de 4 procent ligt", aldus de Fed-bestuurder.

Macrocijfers uit de Verenigde Staten lieten dinsdag een verdeeld beeld zien. De detailhandelsverkopen stegen in juli met 0,7 procent. Analisten rekenden op een plus van 0,4 procent.

De cijfers zorgden opnieuw voor een positieve verrassing en geven aan dat een economische groei van 3 procent geannualiseerd mogelijk is in het derde kwartaal, zeiden economen van ING, maar voor het vierde kwartaal zijn er meer uitdagingen.

De hogere financieringskosten voor consumenten, de verminderde beschikbaarheid van krediet, het opraken van de spaartegoeden uit de coronaperiode en de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen vormen grote uitdagingen voor de bedrijvigheid in de laatste drie maanden van het jaar, verwachten de economen.

De zorg is dat dit ook de kans op een recessie zal vergroten, aldus ING, hetgeen de Federal Reserve zal ontmoedigen om de rente verder te verhogen.

De Empire State index was dinsdag een duidelijke tegenvaller op macro-economisch gebied. De index daalde hard, met circa 20 punten tot ruim onder nul. Een negatief cijfer wijst erop dat de geraadpleegde managers overwegend pessimistisch gestemd zijn.

Economen gebruiken dikwijls de eerder bekendgemaakte regionale economische onderzoeken, zoals de New York Fed index, als een indicator voor de ontwikkeling van de nationale cijfers die met een grotere vertraging bekend worden gemaakt.

De Amerikaanse importprijzen stegen in juli op maandbasis weer, terwijl het vertrouwen onder huizenbouwers in de VS in augustus behoorlijk daalde. NAHB wees daarbij op de sterk gestegen hypotheekrente, die inmiddels de 7 procent nadert. Ook worden de bouwkosten steeds hoger.

De tienjaarsrente noteerde dinsdagavond op 4,22 procent. De olieprijs daalde verder. Bij een settlement van 80,99 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Nvidia steeg dinsdag rond een half procent en sloot op iets meer dan 439 dollar. Wells Fargo trok het koersdoel voor Nvidia op met 50 dollar naar 500,00 dollar. Maandag sloot het aandeel op 437,53 dollar, geholpen door een gunstig rapport van analisten van Morgan Stanley.

Home Depot kwam met cijfers, die een daling van de omzet en de winst lieten zien, maar de winstval was minder groot dan gevreesd. De doe-het-zelf-keten herhaalde de outlook voor 2023 en liet weten voor 15 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel steeg iets meer dan een half procent.

Bill Ackman van Pershing Square Capital heeft zijn belang in Alphabet, het moederbedrijf van Google, uitgebreid, maar de belangen in Chipotle Mexican Grill en Lowe's juist verkleind. Aandelen Alphabet verloren iets meer dan een procent aan waarde, terwijl Chipotle licht lager eindigde en ook Lowe's terrein verloor.

Het aandeel van huizenbouwer D.R. Horton won ruim 3 procent nadat Berkshire Hathaway van Warren Buffett een belang in het bedrijf nam.

Aandelen PayPal verloren 6 procent. Elliot Investment Management verkocht afgelopen kwartaal zijn positie in het betaalbedrijf.

Tesla heeft goedkopere versies van zijn duurste Amerikaanse voertuigen, de Model S en Model X, uitgebracht die 10.000 dollar minder kosten en minder kilometers per lading afleggen. Dit bleek uit informatie op de website van het bedrijf. Het aandeel daalde dinsdag bijna 3 procent.

Het aandeel Hawaiian Electric Industries verloor dinsdag ruim 32 procent, nadat bekend werd dat er verschillende class action rechtszaken zijn aangespannen tegen het bedrijf en zijn dochterondernemingen na de verwoestende bosbranden op Maui. Hawaiian Electric Industries is de grootste stroomleverancier van Hawaii. S&P Global Rating verlaagde de rating naar BB- en plaatste het bedrijf op CreditWatch negatief.

S&P 500 index 4.437,86 (-1,2%)

Dow Jones index 34.946,39 (-1,0%)

Nasdaq Composite 13.631,05 (-1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 31.857,48 (-1,2%)

Shanghai Composite 3.168,32 (-0,3%)

Hang Seng 18.323,22 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0907. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0901.

USD/JPY Yen 145,48

EUR/USD Euro 1,0907

EUR/JPY Yen 158,68

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juli (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - Juni (NL)

09:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - Juni (NL)

11:00 Industriële productie - Juni (eur)

11:00 Handelsbalans - Juni (eur)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 ABN AMRO - Ex-dividend

00:00 Tencent - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Target - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers vierde kwartaal (VS)