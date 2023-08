Tesla lanceert goedkopere versies van Model S en X Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft goedkopere versies van zijn duurste Amerikaanse voertuigen, de Model S en Model X, uitgebracht die 10.000 dollar minder kosten en minder kilometers per lading afleggen. Dit bleek uit informatie op de website van het bedrijf.



De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's heeft deze week op zijn website zogenaamde standaardmodellen uitgebracht, waarbij een Model S 78.490 dollar kost en een Model X 88.490 dollar.



De Model S luxe sedan met standaardbereik kan ongeveer 320 mijl rijden op één lading, vergeleken met 405 mijl voor de gewone versie, volgens de website van Tesla. De Model X SUV met lagere actieradius kan ongeveer 269 mijl rijden op één lading, minder dan de 348 mijl van de gewone versie.



Tesla heeft de prijzen van zijn Amerikaanse auto's dit jaar al meerdere keren verlaagd in een poging om de vraag in een concurrerende markt aan te wakkeren.



Het aandeel daalde dinsdag met 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

