Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gedaald. Bij een settlement van 80,99 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent goedkoper. Op weekbasis noteert de olieprijs tot nog toe meer dan 2 procent lager, als gevolg van teleurstellende economische cijfers uit China in de afgelopen dagen. "Na een mooie rally van zeven weken was olie rijp voor een pullback", zei Edward Moya van Oanda. "Als China geen grote stimulans krijgt, zullen de zorgen over de wereldwijde groei niet snel verdwijnen", denkt de marktanalist. Volgens Moya zal de oliemarkt waarschijnlijk krap blijven, maar als de zorgen over China toenemen, kan Brent nog wel wat verder stijgen. Een vat Brent kostte dinsdag zo'n 85 dollar en was daarmee ruim een procent goedkoper dan maandag. Het optimisme over een herstellende vraag naar olie, samen met de productieverlagingen door Saoedi-Arabië die voor een opleving vanaf de dieptepunten in juni hebben gezorgd, lijkt te botsen met de realiteit van een mogelijke langdurige economische vertraging in China, waardoor de prijzen zouden kunnen terugvallen richting de 80 dollar per vat, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees verder op een stijging van de gasprijzen, in reactie op de zorgen over stakingen in de Australische aardgassector, die de mondiale markt zouden kunnen raken. Oliebeleggers richten hun aandacht nu op de wekelijkse rapporten over de Amerikaanse olievoorraden, eerst van de handelsgroep API dinsdagavond laat en woensdagmiddag van het Amerikaanse energieministerie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.