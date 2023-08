Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,9 procent op 4.449,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 34.997,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 13.679,16 punten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag aanvankelijk op 4,23 procent, maar is inmiddels teruggezakt tot onder de 4,20 procent. Beleggers wachten op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. Voorzitter van de Minneapolis Fed Neel Kashkari liet dinsdag in het midden of de Fed klaar is met het verhogen van de rente. "Zijn we klaar met het verhogen van de rente? Ik ben nog niet klaar om te zeggen dat we klaar zijn," zei Kashkari, die dit jaar stemrecht heeft binnen het beleidscomité. Kashkari zei verder dat gezien de recente positieve signalen over de inflatie, de Fed "wat meer tijd kan nemen om wat meer gegevens te krijgen voordat we besluiten om meer te doen." De Fed is "nog ver verwijderd van renteverlagingen omdat de kerninflatie nog steeds rond de 4 procent ligt", aldus de Fed-bestuurder. Macrocijfers uit de Verenigde Staten lieten een verdeeld beeld zien. De detailhandelsverkopen stegen in juli met 0,7 procent. Analisten rekenden op een plus van 0,4 procent. De cijfers zorgden opnieuw voor een positieve verrassing en geven aan dat een economische groei van 3 procent geannualiseerd mogelijk is in het derde kwartaal, zeiden economen van ING, maar voor het vierde kwartaal zijn er meer uitdagingen. De hogere financieringskosten voor consumenten, de verminderde beschikbaarheid van krediet, het opraken van de spaartegoeden uit de coronaperiode en de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen vormen grote uitdagingen voor de bedrijvigheid in de laatste drie maanden van het jaar, verwachten de economen. De zorg is dat dit ook de kans op een recessie zal vergroten, aldus ING, hetgeen de Federal Reserve zal ontmoedigen om de rente verder te verhogen. De Empire State index was dinsdag een duidelijke tegenvaller op macro-economisch gebied. De index daalde hard, met circa 20 punten tot ruim onder nul. Een negatief cijfer wijst er op dat de geraadpleegde managers overwegend pessimistisch gestemd zijn. Economen gebruiken dikwijls de eerder bekendgemaakte regionale economische onderzoeken, zoals de New York Fed index, als een indicator voor de ontwikkeling van de nationale cijfers die met een grotere vertraging bekend worden gemaakt. De Amerikaanse importprijzen stegen in juli op maandbasis weer, terwijl het vertrouwen onder huizenbouwers in de VS in augustus behoorlijk daalde. NAHB wees daarbij op de sterk gestegen hypotheekrente, die inmiddels de 7 procent nadert. Ook worden de bouwkosten steeds hoger. De euro/dollar noteerde dinsdagavond op 1,0919. WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Het aandeel Nvidia steeg dinsdag anderhalf procent naar 444 dollar. Wells Fargo trok het koersdoel voor Nvidia op met 50 dollar naar 500,00 dollar. Maandag sloot het aandeel op 437,53 dollar, geholpen door een gunstig rapport van analisten van Morgan Stanley. Home Depot kwam vanmiddag met cijfers, die een daling van de omzet en de winst lieten zien, maar de winstval was minder groot dan gevreesd. De doe-het-zelf-keten herhaalde de outlook voor 2023 en liet weten voor 15 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel steeg een half procent. Bill Ackman van Pershing Square Capital heeft zijn belang in Alphabet, het moederbedrijf van Google, uitgebreid, maar de belangen in Chipotle Mexican Grill en Lowe's juist verkleind. Aandelen Alphabet daalden een half procent, terwijl Chipotle met eenzelfde percentage steeg. Lowe's verloor een procent. Het aandeel van huizenbouwer D.R. Horton won 2,5 procent nadat Berkshire Hathaway van Warren Buffett een belang in het bedrijf nam. Aandelen PayPal verloor 5 procent. Elliot Investment Management verkocht afgelopen kwartaal zijn positie in het betaalbedrijf. Bron: ABM Financial News

