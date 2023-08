Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 455,57 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,9 procent op 15.767,28 punten. De Franse CAC 40 leverde 1,1 procent in bij een stand van 7.267,70 punten. De Britse FTSE sloot 1,6 procent lager op 7.389,64 punten.

"De Europese markten blijven er zwak uitzien, met de FTSE 100 en DAX die naar het laagste punt in een maand daalden, nadat de laatste economische cijfers uit China slechter waren dan verwacht", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maandag waren er al zorgen over de Chinese vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders, vannacht volgden dus tegenvallende economische data. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. De verkopen stegen afgelopen maand met 2,5 procent op jaarbasis, na een stijging van 3,1 procent in juni. In mei stegen de verkopen nog met 12,7 procent en in april zelfs met 18,4 procent.

Ook de Chinese industriële productie viel tegen. Die is in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien. De productie steeg met 3,7 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,4 procent in juni. Economen hadden voor juli gerekend op een stijging van 3,8 procent.

Beijing verlaagde in reactie twee belangrijke beleidsrentes, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuan.

De maatregelen deden weinig om de zorgen weg te nemen, volgens Hewson.

Verder werd bekend dat de Britse werkloosheid in de drie maanden tot en met juni is gestegen. In de betreffende periode kwam de werkloosheid, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, uit op 4,2 procent, 0,3 procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. De loongroei in de private sector kwam uit op 8,1 procent, van 7,9 procent een maand eerder.

Volgende richtpunt in het VK zijn de inflatiecijfers die woensdag verschijnen. Economen van ING rekenen erop dat de Bank of England de rente in september opnieuw verhoogt, maar over november bestaat meer onduidelijkheid.

De Duitse ZEW index steeg van 14,7 negatief naar 12,3 negatief, hetgeen beter was dan de 14,4 negatief die analisten hadden voorzien, maar de index noteert nog wel altijd ruim onder nul.

De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal sterker dan verwacht. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei van 1,5 procent tegen een groei van 0,9 procent in het eerste kwartaal. Daarmee was de groei ook sterker dan analisten hadden voorzien. De economie van Japan groeide afgelopen kwartaal zelfs met 6,0 procent op een geannualiseerde basis. De groei werd vooral gedreven door een sterke buitenlandse vraag. De Japanse beurs reageerde positief. De Nikkei 225 index steeg dinsdag 0,6 procent naar 32.238,89 punten.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0927. WTI-olie werd anderhalf procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Philips was één van de weinige witte raven op de Europese beursvloeren en kon in Amsterdam ruim een half procent bijschrijven, nadat de koers maandag al flink profiteerde van het nieuws dat Exor een belang van 15 procent in Philips gekocht heeft.

Betaalspecialist Adyen koerste bijna 4 procent lager.

In Frankfurt was Sartorius één van de winnaars, met een plus van ruim een procent en steeg Adidas rond een procent. Verder waren de winsten bescheiden. Vonovia was hekkensluiter in de DAX met een verlies van 2,5 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig.

In Parijs noteerden alle aandelen in het rood, maar hielden de financials de schade nog enigszins beperkt. De grootste daler was Teleperformance, met een verlies van bijna 2,5 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield verloor 2 procent, net als Stellantis.

In Londen ging Marks & Spencer ruim 8 procent hoger. De afgegeven outlook door de retailer werd met enthousiasme ontvangen.

Carlsberg heeft dinsdag de winstverwachtingen verhoogd en er wordt een nieuw aandeleninkoopprogramma gestart ter waarde van omgerekend 134 miljoen euro. De brouwer steeg in Kopenhagen rond de 2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent in het rood.