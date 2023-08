Verlies voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het rood gesloten. De AEX daalde 0,9 procent naar 759,28 punten. Vrijwel alle aandelen in de hoofdindex eindigden lager, maar de grootste koersdalingen waren in de AMX te vinden.

Beleggers letten dinsdag vooral op een lawine aan macrocijfers uit China en de VS.

De cijfers vannacht uit China vielen tegen. De detailhandelsverkopen en de industriële productie stegen, maar minder hard dan een maand eerder. Ook waren de cijfers slechter dan analisten hadden voorzien. Beijing kwam direct in actie en verlaagde twee belangrijke beleidsrentes, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuan in het systeem.

De cijfers uit de VS waren gemengd van aard. De detailhandelsverkopen stegen sterker dan verwacht, maar de importprijzen liepen ook weer op en de Empire State index daalde hard tot ruim onder nul. En ook het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers daalde, na een stijging van zeven maanden op rij. Volgens de brancheorganisatie NAHB kwam dit door de sterk opgelopen hypotheekrente, die de 7 procent inmiddels nadert, en de steeds hogere bouwkosten.

Volgens Bank of America zijn fondsmanagers echter helemaal niet zo negatief gestemd. De hoeveelheid liquiditeit die zij aanhouden, is gedaald naar het laagste niveau in 21 maanden. Driekwart van de fondsmanagers rekent op een 'zachte landing' voor de Amerikaanse economie of houdt zelfs helemaal geen rekening met een recessie, vulde de Amerikaanse bank aan.

"Wij denken dat de Fed en de ECB hun bestemming hebben bereikt op 5,50 en 3,75 procent, en voorzien nog één rentestap van de Bank of England naar 5,50 procent. We houden nog geen rekening met renteverlagingen", schreef marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg dinsdag even naar 4,23 procent, maar noteerde rond het slot in Amsterdam weer onder de 4,20 procent. De Duitse Bund noteerde op 2,68 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0927 en olie werd ruim anderhalf procent goedkoper op 81 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX wist alleen Philips er een winst van 0,6 procent uit te slepen. Maandag steeg het aandeel Philips ook al, toen bleek dat Exor een belang van 15 procent in Philips verwierf.

Aegon en Adyen waren dinsdag de grootste dalers, met verliezen van 2,3 en 3,9 procent.

In de AMX wisten vier aandelen hoger te sluiten, onder aanvoering van Vopak met een koersstijging van 0,8 procent. Alfen en TKH leverden 3,1 en 12,9 procent in.

Alfen verlaagde de omzetverwachting voor 2023 en TKH kwam met halfjaarcijfers. De cijfers van TKH waren zwakker dan voorzien en dat gold volgens ING ook voor de afgegeven outlook. Zakenbank Jefferies wees erop dat de nieuwe outlook van Alfen onder de analistenconsensus ligt.

Bij de smallcaps won TomTom 1,5 procent en Kendrion een procent, maar ForFarmers en Nedap leverden 3,0 en 3,5 procent in.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een half procent lager.