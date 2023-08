Beursblik: VS op koers voor aardige groei in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse detailhandelsverkopen zorgden opnieuw voor een positieve verrassing en geven aan dat een economische groei van 3 procent geannualiseerd mogelijk is in het derde kwartaal. Dit schreven economen van ING in reactie op de cijfers. De verkopen namen in juli op maandbasis met 0,7 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,4 procent hadden voorzien. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in juli met 3,2 procent. ING wijst onder meer op Prime Day van Amazon als drijfveer voor de detailhandelsverkopen in de VS, maar ook aan kleding en boodschappen gaven Amerikanen meer uit. Aan duurzame producten als meubels, elektronica en auto's werd juist minder gespendeerd. Voor het vierde kwartaal zijn er meer uitdagingen, waarschuwde ING. De hogere financieringskosten voor consumenten, de verminderde beschikbaarheid van krediet, het opraken van de spaartegoeden uit de coronaperiode en de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen vormen grote uitdagingen voor de bedrijvigheid in de laatste drie maanden van het jaar, verwachten de economen. De zorg is dat dit ook de kans op een recessie zal vergroten, aldus ING, hetgeen de Federal Reserve zal ontmoedigen om de rente verder te verhogen. "In plaats daarvan verwachten we renteverlagingen vanaf maart 2024 als het monetaire beleid wordt versoepeld tot een neutralere basis", besluiten de economen van ING. Bron: ABM Financial News

