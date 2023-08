Carlsberg verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bierbrouwer Carlsberg heeft dinsdag de winstverwachtingen verhoogd. "Op basis van de solide prestaties dit jaar en onze verwachtingen voor de rest van het jaar, verhogen wij onze winstverwachtingen voor heel 2023", schreef de brouwer dinsdag in een persbericht. De operationele winst zal dit jaar met 4 tot 6 procent autonoom groeien, verwacht Carlsberg. Voorheen rekende de brouwer op maximaal 5 procent stijging, terwijl het ook rekening hield met een eventuele winstdaling van 2 procent. In de eerste zes maanden boekte Carlsberg een autonome volumegroei van 0,8 procent. De omzet steeg zelfs met 11,2 procent en de operationele winst met 5,2 procent. De gedetailleerde halfjaarcijfers publiceert de brouwer op 16 augustus. Woensdag start Carlsberg ook met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard Deense kroon, omgerekend ongeveer 134 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

