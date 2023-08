Rode opening Wall Street dreigt

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag met verlies van start te gaan, in aanloop naar een serie macrocijfers en na de koerswinsten van maandag.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 0,6 procent lager en ook de Nasdaq lijkt 0,6 procent lager van start te gaan.

Volgens Bank of America zijn fondsmanagers echter helemaal niet zo negatief gestemd. De hoeveelheid liquiditeit die zij aanhouden, is gedaald naar het laagste niveau in 21 maanden. Driekwart van de fondsmanagers rekent op een 'zachte landing' voor de Amerikaanse economie of houdt zelfs helemaal geen rekening met een recessie, vulde de Amerikaanse bank aan.

Vannacht kwamen uit China verschillende tegenvallende macrocijfers. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. En ook de Chinese industriële productie stelde teleur. Die was in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien.

De eerste reactie van Beijing is er al. Er zijn twee belangrijke beleidsrentes verlaagd, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuan in het systeem.

In Amerika staan vandaag een serie cijfers op het menu. Voorbeurs zijn er data over de detailhandelsverkopen en de importprijzen en staat de Empire State Index op de agenda. Later op de dag volgen nog het vertrouwen van de huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden.

De Amerikaanse tienjaarsrente is intussen opgelopen tot 4,225 procent en de euro/dollar noteert op 1,0932.

Bedrijfsnieuws

Home Depot kwam voorbeurs met cijfers, die een daling van de omzet en de winst lieten zien, maar de winstval was minder groot dan gevreesd. De doe-het-zelf-keten herhaalde de outlook voor 2023 en liet weten voor 15 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel Home Depot zal vermoedelijk in het rood van start gaan.

Pandora kwam met meevallende kwartaalcijfers en de outlook werd verhoogd. Het aandeel lijkt hoger te gaan openen en analisten van RBC rekenen erop dat de consensus naar boven zal worden bijgesteld.

Bill Ackman van Pershing Square Capital heeft zijn belang in Alphabet, het moederbedrijf van Google, uitgebreid, maar de belangen in Chipotle Mexican Grill en Lowe's juist verkleind.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 4.489,72 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent hoger op 35.307,63 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 13.788,33 punten.