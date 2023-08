Europese beurzen zakken verder in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden dinsdag aan het einde van de ochtend in het rood.

De aanhoudende zorgen over China en oplopende rentes drukken de stemming.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 456,60 punten, de Duitse DAX verloor 0,7 procent op 15.794 punten, de Franse CAC 40 ging 0,8 procent onderuit naar 7.289 punten en de Britse FTSE 100 noteerde zelfs 1,3 procent lager op 7.413 punten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels al boven de 4,2 procent. Morgen staan de notulen van de Fed op de agenda, wellicht dat er dan meer duidelijkheid komt over het te voeren beleid van de Amerikaanse centrale bank.

In China nemen de zorgen verder toe. Waren het gisteren nog de zorgen over de vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders, vannacht volgden tegenvallende economische data. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. De verkopen stegen afgelopen maand met 2,5 procent op jaarbasis, na een stijging van 3,1 procent in juni. In mei stegen de verkopen nog met 12,7 procent en in april zelfs met 18,4 procent.

Ook de Chinese industriële productie viel tegen. Die was in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien. De productie steeg met 3,7 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,4 procent in juni. Economen hadden voor juli gerekend op een stijging van 3,8 procent.

De eerste reactie van Beijing is er al. Er zijn twee belangrijke beleidsrentes verlaagd, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuans.

In het VK gaat het ook nog niet al te best. Vandaag werd bekend dat de Britse werkloosheid in de drie maanden tot en met juni is gestegen. In de betreffende periode kwam de werkloosheid, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, uit op 4,2 procent, 0,3 procentpunt hoger dan een kwartaal eerder.

De Duitse ZEW index steeg van 14,7 negatief naar 12,3 negatief, hetgeen beter was dan de 14,4 negatief die analisten hadden voorzien, maar de index noteert nog wel altijd ruim onder nul.

In Japan waait de wind een stuk beter en is de Japanse economie sterker gegroeid dan verwacht. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei van 1,5 procent tegen een groei van 0,9 procent in het eerste kwartaal. Daarmee was de groei ook sterker dan analisten hadden voorzien. De economie van Japan groeide afgelopen kwartaal zelfs met 6,0 procent op een geannualiseerde basis. De groei werd vooral gedreven door een sterke buitenlandse vraag. De Japanse beurs reageerde positief. De Nikkei 225 index steeg 0,6 procent naar 32.238,89 punten.

Bedrijfsnieuws

Philips was één van de weinige witte raven op de Europese beursvloeren en kon in Amsterdam 0,6 procent bijschrijven, nadat de koers maandag al flink profiteerde van het nieuws dat Exor een belang van 15 procent in Philips gekocht heeft.

??Betaalspecialist Adyen koerste bijna 3 procent lager.

In Frankfurt was Rheinmetall één van de winnaars en kon 1,8 procent bijschrijven. Vonovia noteerde juist meer dan 2 procent lager.

In Frankrijk noteerden alle aandelen in het rood, met uitzondering van Carrefour dat heel licht steeg. De grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van 1,8 procent.

In Londen ging Marks & Spencer bijna 6 procent hoger. De afgegeven outlook door de retailer werd met enthousiasme ontvangen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.