Rusland verhoogt rente stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft dinsdag de rente stevig verhoogd. De rente werd met 3,5 procentpunt verhoogd naar 12,0 procent. Zo wil de centrale bank de risico’s voor de prijsstabiliteit beperken, "want de inflatiedruk bouwt zich op". De centrale bank wees daarbij onder meer op de daling van de roebel. De inflatie wil Rusland terugbrengen naar 4 procent in 2024. Bron: ABM Financial News

