AEX hoger gestart, Alfen en TKH flink onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag, zoals verwacht, hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 768,03 punten. Onder de hoofdfondsen stegen de 'chippers' ASML, ASMI en Besi met bijna 1 procent in navolging van de sterke prestaties van de Nasdaq maandagavond. Philips won opnieuw en kon bijna 2 procent bijschrijven, nadat de koers maandag al flink profiteerde van het nieuws dat Exor een belang van 15 procent in Philips gekocht heeft. Aegon startte vandaag onderaan met een verlies van 0,9 procent. In de AMX gingen Alfen en TKH stevig onderuit en verloren respectievelijk 6 en 9 procent. Alfen verlaagde de omzetverwachting voor 2023 en TKH kwam het halfjaarcijfers. Fagron ging aan kop met een winst van 0,6 procent. Ebusco won onder de kleinere aandelen 1,1 procent na een opdracht van Frankfurt Airport en Kendrion steeg 1,0 procent. CM.com sloot de gelederen met een verlies van 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

