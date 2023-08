Beursblik: outlook Alfen onder analistenconsensus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft de omzetverwachting voor 2023 verlaagd tot onder de analistenconsensus. Dit concludeerde analist David Kerstens van zakenbank Jefferies dinsdag. Alfen verlaagde de omzetoutlook voor heel 2023 van 540 miljoen tot 600 miljoen euro naar 490 miljoen tot 520 miljoen euro. Dat is wel hoger dan de prognose van Jefferies van 488 miljoen euro, maar de consensus staat op 526 miljoen euro, merkte Kerstens op. De verlaging is volgens de zakenbank het gevolg van bekende factoren, waaronder voorraadafbouw en uitdagende marktomstandigheden in EV Charging. Dit wordt volgens Jefferies wel deels gecompenseerd door een groeiversnelling bij smart grids en energieopslag. Alfen herhaalde dinsdag wel de doelstellingen voor de middellange termijn die zijn vastgesteld tijdens de beleggersdag op 10 mei. Alfen zal volgende week op 23 augustus de cijfers over de eerste helft van 2023 publiceren. Jefferies verhoogde vorige week nog het advies voor Alfen van Verkopen naar Houden, met een koersdoel van 55,00 euro. Kerstens rekent op een aantrekkend momentum in de tweede jaarhelft. De EBITDA zal naar verwachting van de analist 45 procent hoger uitvallen dan in de eerste helft van dit jaar. In 2024 zal de EBITDA volgens de bank opnieuw met 50 procent herstellen. Het aandeel Alfen opende dinsdag bijna 10 procent lager. Bron: ABM Financial News

