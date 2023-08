Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong circa 0,4 procent in het groen. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 766,21 punten.

Beleggers kijken nog steeds bezorgd naar China. Waren het gisteren nog de zorgen over de vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders, waren het vannacht tegenvallende economische data. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. De verkopen stegen afgelopen maand met 2,5 procent op jaarbasis, na een stijging van 3,1 procent in juni. In mei stegen de verkopen nog met 12,7 procent en in april zelfs met 18,4 procent.

Ook de Chinese industriële productie viel tegen en was in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien. De productie steeg met 3,7 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,4 procent in juni. Economen hadden voor juli gerekend op een stijging van 3,8 procent.

De eerste reactie van Beijing is er al. Er zijn twee belangrijke beleidsrentes verlaagd, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuans.

Aan de andere kant van de oceaan ging het maandag een stuk beter en wisten de Amerikaanse indices hoger te sluiten. Met name de Nasdaq, onder aanvoering van Nvidia, blonk uit met een winst van 1,1 procent. Dit kan de 'chippers' in de AEX vandaag een zetje geven.



Vanochtend werd ook bekend dat het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers aan het begin van het derde kwartaal onverminderd negatief is. De vertrouwensindex noteerde op 8,3 negatief, vrijwel gelijk aan de stand drie maanden eerder. "De stemmingsindicator is in evenveel bedrijfstakken gestegen als gedaald, maar in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief", aldus het CBS. De verwachtingen over de inkooporders en de investeringen zijn lager dan een jaar geleden.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, onder andere vanwege een sterkere dollar en de zorgen over China. Dit na de afgelopen zeven weken op weekbasis hoger gesloten te zijn. Vandaag zijn de prijzen nagenoeg onveranderd en kostte een vat Brentolie 86,22 dollar.

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend licht hoger op 1,0908.

Bedrijfsnieuws

Alfen heeft dinsdag de outlook voor 2023 verlaagd. Voor dit jaar rekent Alfen op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 540 tot 600 miljoen euro. Wel herhaalde Alfen de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven tijdens de beleggers in mei dit jaar.

TKH Group heeft in de eerste jaarhelft de omzet zien stijgen, maar wat minder sterk dan analisten hadden voorzien, en gaf een wat magere outlook voor heel 2023 af. De omzet steeg in de eerste zes maanden van 900 miljoen naar 948 miljoen euro, een groei van 5,3 procent op jaarbasis. De analistenconsensus rekende op 960 miljoen euro. Voor dit jaar rekent TKH op een EBITA van 237 tot 247 miljoen euro, na in 2022 te zijn uitgekomen op 235 miljoen euro. TKH verwacht verder een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 131 tot 139 miljoen euro te realiseren. De analistenconsensus lag voor publicatie van de halfjaarcijfers op 148 miljoen euro. In 2022 kwam TKH uit op 143,5 miljoen euro.

Ebusco heeft een opdracht ontvangen van Frankfurt Airport voor de levering van elektrische bussen. Het raamwerkcontract voor de komende twee jaar dat werd getekend, betreft de levering van 4 Ebusco 3.0 12 meter bussen en een optie op nog vier bussen. Financiële details deelde Ebusco niet.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 4.489,72 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent hoger op 35.307,63 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 13.788,33 punten.

Update: om technische reden.