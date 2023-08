CVC lonkt naar beursgang in Amsterdam - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners bekijkt de mogelijkheden voor een beursnotering aan het Amsterdamse Damrak. Dit meldde de Financial Times. Mogelijk dat een beursnotering nog voor het jaareinde een feit is, aldus de Britse zakenkrant. Vorig jaar werden de plannen voor een beursgang nog in de ijskast gezet, na de invasie van Oekraïne door Rusland. CVC is onder meer eigenaar van parfumketen Douglas en horlogemerk Breitling. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.