China verlaagt twee beleidsrentes

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van China heeft dinsdag twee belangrijke rentes verlaagd, wat aangeeft dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde 401 miljard yuan, omgerekend circa 51 miljard euro, aan liquiditeit via de eenjarige kredietfaciliteit op middellange termijn tegen een rente van 2,50 procent, een daling ten opzichte van eerder 2,65 procent. De centrale bank verstrekte ook 204 miljard yuan aan fondsen via zevendaagse omgekeerde repo-overeenkomsten tegen een rentetarief van 1,90 procent ten opzichte van 1,80 procent voorheen. De PBOC had beide tarieven in juni met 10 basispunten verlaagd, wat later leidde tot een rentedaling van de benchmark. De acties van dinsdag zijn het gevolg van de sputterende economie in China, wat aanleiding geeft tot roep om grote beleidsondersteuning om de groei op gang te brengen. Bron: ABM Financial News

