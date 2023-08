Omzetgroei TKH minder sterk dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in de eerste jaarhelft de omzet zien stijgen, maar wat minder sterk dan analisten hadden voorzien, en gaf een wat magere outlook voor heel 2023 af. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het technologiebedrijf uit Haaksbergen. "We bleven in de eerste helft van 2023 goed presteren", zei CEO Alexander van der Lof dinsdag in een toelichting. De topman wees op een recordorderboek van een miljard euro, vooral te danken aan Smart Manufacturing, waar de verstoringen in de aanvoerketen afnamen. Van der Lof meent ook dat het strategische investeringsplan van 200 miljoen euro goed vordert. "We verwachten autonoom te blijven groeien in de tweede helft van 2023, vooral dankzij Smart Manufacturing." Resultaten De omzet steeg in de eerste zes maanden van 900 miljoen naar 948 miljoen euro, een groei van 5,3 procent op jaarbasis. De analistenconsensus rekende op 960 miljoen euro. Het orderboek steeg met 2,9 procent. Deze omzet leverde een EBITA voor eenmalige posten op van krap 120 miljoen euro en een marge van 12,6 procent. Dat was een jaar eerder 116 miljoen euro. Analisten rekenden voor de eerste jaarhelft op 123 miljoen euro met een marge van 12,8 procent, gelijk aan de marge in de eerste helft van 2022. Smart Vision en Smart Connectivity zorgen voor de groei van de EBITA. Bij Smart Manufacturing daalde de EBITA als gevolg van een tekort aan componenten. Dit resulteerde in een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van ruim 98 miljoen euro, een stijging op jaarbasis van 41 procent. Outlook Voor dit jaar rekent TKH op een EBITA van 237 tot 247 miljoen euro, na in 2022 te zijn uitgekomen op 235 miljoen euro. TKH verwacht verder een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 131 tot 139 miljoen euro te realiseren. ING dacht dat TKH een outlook zou afgeven van een winst van 145 tot 153 miljoen euro. De analistenconsensus lag voor publicatie van de halfjaarcijfers op 148 miljoen euro. In 2022 kwam TKH uit op 143,5 miljoen euro. THK verwacht dat de omzet en EBITA bij Smart Connectivity de komende zes maanden lager zullen liggen dan in de eerste jaarhelft, onder meer door voorraadafbouw en projectvertraging. Bij Smart Vision Systems en Smart Manufacturing Systems zullen de omzet en de EBITA het komende halfjaar in hetzelfde tempo groeien als afgelopen halfjaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.