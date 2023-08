Alfen verlaagt outlook voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft dinsdag de outlook voor 2023 verlaagd. Dit bleek uit een persbericht van het de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. Voor dit jaar rekent Alfen op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 540 tot 600 miljoen euro. Wel herhaalde Alfen de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven tijdens de beleggers in mei dit jaar. Alfen wees dinsdag op een combinatie van aanhoudende voorraadafbouw bij EV charging en "uitdagende marktomstandigheden". Bij energie-opslag ziet Alfen echter "een aanhoudend succes" en bij smart grid een sterkere groei in vergelijking tot voorgaande kwartalen. Verder meldde Alfen dat het voldoende financiële ruimte heeft, met nog ruim 66 miljoen euro achter de hand. Alfen komt op 23 augustus met de halfjaarcijfers. Dinsdag zei het bedrijf dat "het groeitempo op de lange termijn aanzienlijk blijft in alle markten en ook de positionering van Alfen blijft in deze markten sterk". Bron: ABM Financial News

