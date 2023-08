Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 57 punten voor de Duitse DAX, een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag ook al overwegend hoger gesloten, maar de koersbewegingen waren relatief beperkt.

Het waren de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt, en dan vooral over vastgoedontwikkelaar Country Garden, die het sentiment bepaalden.

"Zorgen over wanbetalingen in de vastgoedsector en bredere economische zwakte in China hebben geleid tot de vrees dat dit zich zou kunnen uitbreiden naar andere delen van de economie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Morgen volgen er enkele belangrijke Chinese macrocijfers. Vandaag was het rustig op dat vlak, ook in Europa en in de VS.

Bedrijfsnieuws

Philips was maandag één van de blikvangers in Europa. Het aandeel steeg 4,4 procent in Amsterdam, nadat bekend werd dat Exor een belang van 15 procent heeft genomen in het healthtechbedrijf, een belang dat op langere termijn tot maximaal 20 procent kan worden uitgebreid. Het aandeel Exor daalde 0,3 procent.

In Frankfurt was Covestro de uitblinker met een koerswinst van 3,8 procent, nadat Bloomberg meldde dat Adnoc het bod op de Duitse chemiegigant zou willen verhogen. In Frankrijk eindigde STMicroelectronics 0,8 procent in het groen.

Kleine beleggers met aandelen Credit Suisse zullen maandag een rechtszaak aanspannen in Zwitserland om compensatie te krijgen voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de redding van de bank door sectorgenoot UBS, zo meldde het Zwitserse persbureau AWP Financial News zondag.

Euro STOXX 50 4.330,23 (+0,2%)

STOXX Europe 600 459,86 (+0,2%)

DAX 15.904,25 (+0,5%)

CAC 40 7.348,84 (+0,1%)

FTSE 100 7.507,15 (-0,2%)

SMI 11.110,11 (+0,3%)

AEX 766,21 (+0,1%)

BEL 20 3.687,05 (+0,1%)

FTSE MIB 28.435,49 (+0,6%)

IBEX 35 9.429,60 (-0,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het groen, na maandag ook al hoger te zijn gesloten, ondanks de vrees dat de vastgoedcrisis in China dreigt over te slaan naar de bredere economie.

Beleggers schudden deze zorgen van zich af en kijken al uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve aanstaande woensdag.

"De kans dat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve in september de beleidsrente stabiel houdt, lijkt met de laatste inflatiecijfers wat toegenomen. Toch blijft het afwachten", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Ter herinnering: de boodschap uit die meeting was gemengd. Enerzijds werd de deur opengehouden voor verdere renteverhogingen. Anderzijds stipte voorzitter Jerome Powell aan, dat het momentum van de inflatie afneemt en dat de arbeidsmarkt steeds meer evenwicht vertoont tussen vraag en aanbod", voegde hij toe.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,8 procent, ofwel 0,68 dollar, lager op 82,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, importprijzen en de Empire State index, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden.

Bedrijfsnieuws

Tesla voert de prijzenoorlog in China op, door de prijs van twee versies van zijn Model Y SUV met elk ongeveer 1.900 dollar te verlagen. Na Tesla's laatste productiecijfers, die begin juli verschenen, spraken analisten al hun bezorgdheid uit over de krimpende marges van het bedrijf. Analisten van Bernstein waarschuwden destijds dat Tesla de prijzen mogelijk verder moet verlagen of meer reclame moet maken, wat in beide gevallen de marges verder onder druk zet. Begin augustus meldde Tesla dat de leveringen in China in juli met 31 procent zijn gedaald, tot het laagste punt dit jaar. Het aandeel daalde circa 1,6 procent.

Nikola heeft uit voorzorg 209 elektrische trucks vrijwillig teruggeroepen nadat een defect in een accu brand had veroorzaakt in een fabriek van het bedrijf. Het aandeel daalde vrijdag na het bericht in de nabeurshandel in New York met ruim 5 procent. Het aandeel verloor circa 6,7 procent.

Aandelen van AMC noteerden ongeveer 34,4 procent lager, nadat een rechtbank vrijdagavond laat oordeelde dat de bioscoopketen zijn controversiële aandelenconversieplan mag doorzetten.

Aandelen van U.S. Steel werden maandag circa 37,5 procent meer waard, nadat het een ongevraagd bod van 27,50 dollar per aandeel ontving van sectorgenoot Cleveland-Cliffs, dat de staalproducent waardeerde op 7,25 miljard dollar. Volgens U.S. Steel is het bod onredelijk.

S&P 500 index 4.489,72 (+0,6%)

Dow Jones index 35.307,63 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.788,33 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, na tegenvallende Chinese macrocijfers. De Chinese centrale bank verlaagde twee rentes, volgens economen "omdat nieuwe data erop wijzen dat de economie dieper in de problemen is gekomen".

Nikkei 225 32.337,49 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.169,19 (-0,3%)

Hang Seng 18.622,55 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0910. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0911 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0920 op de borden.

USD/JPY Yen 145,51

EUR/USD Euro 1,0910

EUR/JPY Yen 158,74

MACRO-AGENDA:

00:00 Ondernemersvertrouwen - Derde kwartaal (NL)

00:50 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Chi)

04:00 Industriële productie - Juli (Chi)

08:00 Werkloosheid - Juni (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Augustus (Dld)

14:30 Detailhandelsverkopen - Juli (VS)

14:30 Importprijzen - Juli (VS)

14:30 Empire State index - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Augustus (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 Tencent - Cijfers tweede kwartaal (Chi)