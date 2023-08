Ondernemer blijft negatief gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal onverminderd negatief. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vertrouwensindex noteerde op 8,3 negatief, vrijwel gelijk aan de stand drie maanden eerder. "De stemmingsindicator is in evenveel bedrijfstakken gestegen als gedaald maar in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief", aldus het CBS. De verwachtingen over de inkooporders en de investeringen zijn lager dan een jaar geleden. Bron: ABM Financial News

