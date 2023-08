Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege een sterkere dollar, na de afgelopen zeven weken op weekbasis hoger gesloten te zijn.

De olieprijs heeft zich deze zomer hersteld, nadat Saoedi-Arabië in juli een vrijwillige productieverlaging aankondigde van 1 miljoen vaten per dag - een verlaging die onlangs werd verlengd tot en met september. Rusland nam eveneens maatregelen om een extra productieverlaging van 300.000 vaten per dag te verlengen.

Maar zorgen over de vraag uit China beperken volgens marktvolgers het potentieel voor een verdere stijging.

"Hoewel de oliemarkt de wind behoorlijk in de rug heeft, zijn er nog steeds veel onbekende uitdagingen. Het is met name onduidelijk in hoeverre de olievraag in China is te danken aan het aanleggen van voorraden door Beijing, wat zou kunnen leiden tot een lagere vraag in de toekomst", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management.

"En gezien, de verslechterende economische situatie, weet natuurlijk niemand zeker of Rusland zijn toezeggingen om de productie te verlagen, zal nakomen", voegde hij toe.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,8 procent, ofwel 0,68 dollar, lager op 82,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.